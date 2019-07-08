Galatasaray, Selçuk İnan'ın sözleşmesini uzattı
Galatasaray, deneyimli oyuncu Selçuk İnan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı. Tecrübeli oyuncu, yıllık 4 milyon lira kazanacak.
Galatasaray Kulübü, takım kaptanı Selçuk İnan'ın sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel futbolcumuz Selçuk İnan'ın sözleşmesi 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.
Buna göre Futbolcuya ilgili sezon için 4.000.000 TL net sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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