Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu

28.09.2019 19:00

Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Babel, Feghouli, Falcao

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Vedat Muriqi

ALİ KOÇ TARAFTARLARI UĞURLADI

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine saatler kala sarı-lacivertli taraftarlar Kadıköy'den Türk Telekom Stadı'na doğru hareket etmeye başladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisi öncesi sarı lacivertli taraftarları uğurlamak için hareket eden metrobüslere bindi.

DEV DERBİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi, 28 Eylül Cumartesi saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek. Derbinin VAR hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Dev derbi beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İŞTE CÜNEYT ÇAKIR'IN DERBİ KARNESİ

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 25. derbisini yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 28 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi. Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten FIFA kokartlı Çakır, daha önce 24 derbide düdük çaldı.

Çakır, son olarak geçen sezonun 14. haftasında yapılan Beşiktaş-Galatasaray (1-0) derbisinde görev almıştı. İstanbul bölgesi hakemi Çakır, Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunun 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçta da MHK tarafından tercih edilmişti. UEFA'nın da gözde hakemlerinden olan Çakır, geçen sezon 25 maçla Süper Lig'de en fazla görev yapan hakem olmuştu.