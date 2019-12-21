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Galatasaray, Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ile el sıkıştı

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Kılınç ile ön protokol yapan Galatasaray, Mert Hakan Yandaş ile de anlaştı. 25 yaşındaki oyuncuya yıllık 7.5 milyon lira ödenecek.

21.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:55
Galatasaray, Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ile el sıkıştı

Transferde hızlı giden ve Onyekuru'yu Ocak ayında renklerine bağlamaya hazırlanan , Emre Kılınç ve için ise 'u ikna edememişti. Bunun üzerine Haziran'da sözleşmeleri bitecek olan iki oyuncudan Emre ile gelecek sezon için ön protokol yapan Aslan, Mert Hakan'ı da bitirmeyi başardı.

MERT HAKAN'A YILLIK 7.5 MİLYON LİRA

Sivasspor'da 750 bin liraya oynayan Mert Hakan, sarı-kırmızılı kulüpten tam 10 katı teklif aldı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna, yıllık 7.5 milyon lira ödemeye hazırlanan Galatasaray, ön protokolü hazırladı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZON DA İSTİYORDU

Beşiktaş ve Trabzonspor'un da istediği Mert Hakan, çocukluktan beri gönül verdiği sarı-kırmızılı kulübü seçti. İki oyuncu ile söz kesen Galatasaray, gelecek planlarını Mert Hakan- Emre ikilisine göre yapıyor.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Galatasaray, Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ile el sıkıştı
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