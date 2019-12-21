Galatasaray, Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ile el sıkıştı
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Kılınç ile ön protokol yapan Galatasaray, Mert Hakan Yandaş ile de anlaştı. 25 yaşındaki oyuncuya yıllık 7.5 milyon lira ödenecek.
Transferde hızlı giden ve Onyekuru'yu Ocak ayında renklerine bağlamaya hazırlanan Galatasaray, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için ise Sivasspor'u ikna edememişti. Bunun üzerine Haziran'da sözleşmeleri bitecek olan iki oyuncudan Emre ile gelecek sezon için ön protokol yapan Aslan, Mert Hakan'ı da bitirmeyi başardı.
MERT HAKAN'A YILLIK 7.5 MİLYON LİRA
Sivasspor'da 750 bin liraya oynayan Mert Hakan, sarı-kırmızılı kulüpten tam 10 katı teklif aldı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna, yıllık 7.5 milyon lira ödemeye hazırlanan Galatasaray, ön protokolü hazırladı.
BEŞİKTAŞ VE TRABZON DA İSTİYORDU
Beşiktaş ve Trabzonspor'un da istediği Mert Hakan, çocukluktan beri gönül verdiği sarı-kırmızılı kulübü seçti. İki oyuncu ile söz kesen Galatasaray, gelecek planlarını Mert Hakan- Emre ikilisine göre yapıyor.
Haber Videosu: Galatasaray, Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ile el sıkıştı
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Bunlar biraz para görsün sonu Arda gibi olur. :)))Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Nasil olsa millet olarak biz verecegiz paralari yine.kulupler yarin aglamaya baslar battik diye devlet para verir devlette zaten milletten tahsil eder..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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yalanpiyasa yükseltme ve yükleme hamlesiCevap Yaz Yayından Kaldır
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BUNLARDA YAKINDA UNUTULUR GİDER EMRE AKBABA VE DİĞERLERİ GİBİCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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çok fazla paralar veriliyor. parayı görünce performansı unutuyorlar. yazıkCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Çöp olurCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır