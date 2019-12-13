Son Dakika: Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı
Son dakika: Galatasaray Kulübü, Steven Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Galatasaray'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fransız futbolcunun son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı belirtildi. Galatasaray, orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcuyu sezon öncesinde İtalya'nın Roma takımından kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
"Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır."
15 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon 15 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 1287 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.
Haber Videosu: Son Dakika: Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı
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adam hocayı sevmiyorum dedi diye kadro dışı bırakıldı sevmek zorundamıCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Kim ne derse desin bu adam bu takım için 2 gömlek üstünde . . . sene başından beri Muslera ile performansı en iyi olan isim !Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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TEMİZLİK BAŞLADI VUR NEŞTERİ İMPARATOR ARTIK LİGE ODAKLANMA ZAMANICevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Aslında fatih terim kadro dışı bırakılmalı takımın dengesini bozuyorCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Helal terimCevap Yaz Yayından Kaldır