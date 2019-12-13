: Son Dakika: Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı

13.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:09

Galatasaray'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fransız futbolcunun son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı belirtildi. Galatasaray, orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcuyu sezon öncesinde İtalya'nın Roma takımından kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti.

Steven Nzonzi

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır."

15 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon 15 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 1287 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.

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