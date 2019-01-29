Galatasaray, Boluspor'u 4-1 Mağlup Etti ve Ziraat Türkiye Kupasında Çeyrek Finale Yükseldi

Galatasaray, 1-0'ın rövanşında Boluspor'u Türk Telekom Stadında 4-1 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray, Boluspor'u 4-1 Mağlup Etti ve Ziraat Türkiye Kupasında Çeyrek Finale Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'u Türk Telekom Stadında konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 4-1 kazandı. Galatasaray bu skorla Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek finale yükseldi.

YUNUS AKGÜN ATTIĞI 3 GOLLE YILDIZLAŞTI

Galatasaray'ın gollerini Yunus Akgün (3) ve Muğdat Çelik kaydetti. Boluspor'un tek golü Akabueze'den geldi. Galatasaray ilk maçta Boluspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

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