Galatasaray, Boluspor'u 4-1 Mağlup Etti ve Ziraat Türkiye Kupasında Çeyrek Finale Yükseldi
Galatasaray, 1-0'ın rövanşında Boluspor'u Türk Telekom Stadında 4-1 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'u Türk Telekom Stadında konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 4-1 kazandı. Galatasaray bu skorla Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek finale yükseldi.
YUNUS AKGÜN ATTIĞI 3 GOLLE YILDIZLAŞTI
Galatasaray'ın gollerini Yunus Akgün (3) ve Muğdat Çelik kaydetti. Boluspor'un tek golü Akabueze'den geldi. Galatasaray ilk maçta Boluspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.
YORUMLAR (3)
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iyi ki umraniyeye pendik spor la eslesmedilir uzulebilirdik mesela yanini kendini buyuk zanneden takimin taraftarlari gibiCevap Yaz Yayından Kaldır
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forvete grek yok desenize. nden forvet forvet iye yaygara yapıyorsunuz. mustafa haklı glibaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bizden selam söyleyin bolu beyineCevap Yaz Yayından Kaldır