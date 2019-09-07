Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi!

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-1 deviren Filenin Sultanları finale yükseldi.

07.09.2019 21:14
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi!

Türkiye, Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayıp ikinci tura yükselen Filenin Sultanları, son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-2, çeyrek finalde de Hollandayı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

FİNALDE RAKİP SIRBİSTAN

Yarı finalde de Polonya'yı 3-1 deviren Ay-Yıldızlılar, finalde İtalya'yı yenen Sırbistan'ın rakibi oldu.

Maçın en skorer oyuncusu 19 sayı ile Eda Erdem Dündar oldu.
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi!
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