Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi!
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-1 deviren Filenin Sultanları finale yükseldi.
Türkiye, Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayıp ikinci tura yükselen Filenin Sultanları, son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-2, çeyrek finalde de Hollandayı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.
FİNALDE RAKİP SIRBİSTAN
Yarı finalde de Polonya'yı 3-1 deviren Ay-Yıldızlılar, finalde İtalya'yı yenen Sırbistan'ın rakibi oldu.