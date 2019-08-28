Son dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek

28.08.2019 12:06

Süper Lig'in 3. haftasında Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek. Önemli karşılaşmanın VAR hakemi ise Ali Palabıyık olacak. Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık olacak.

İşte Süper Lig'in 3. haftasının maç programı ve görev alacak hakemler;