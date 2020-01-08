Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı
Son dakika: Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli savunma oyuncusu Simon Falette'yi satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiraladı.
Fenerbahçe Kulübü, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen savunma oyuncusu Simon Fallette'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığını resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kiralandığı kaydedildi. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI
"Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katmıştır. Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz."
BU SEZON 1 MAÇTA OYNADI
27 yaşındaki Gineli oyuncu bu sezon Frankfurt formasıyla sadece bir maçta görev almıştı.
Haber Videosu: Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı
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Bu Adam zankadan ramiden jailsondan iyi..Adapte olurmu aceleden o başkaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Her sey guzel olacaktir mis tabiiCevap Yaz Yayından Kaldır
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3, 5 milyon değeri var transfermark ta ama sadece 1 maç yapması büyük sıkıntı rami gibi olmasınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ÇÖPÇÜ COMOLİ Yİ İSTEMİYORUZ ...COMOLİ İSTİFA ÇÖPLERİNİDE AL GİT...Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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F. Bahçe transfer yapmayı unutmuş oynamayan adam almak nedir xkıxıCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Adil Rami''de bizi akllandırmamış demek ki. . .Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır