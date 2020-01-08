: Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı

08.01.2020 23:11 | Son Güncelleme: 08.01.2020 23:35

Fenerbahçe Kulübü, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen savunma oyuncusu Simon Fallette'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığını resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kiralandığı kaydedildi. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

"Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katmıştır. Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz."

BU SEZON 1 MAÇTA OYNADI

27 yaşındaki Gineli oyuncu bu sezon Frankfurt formasıyla sadece bir maçta görev almıştı.

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