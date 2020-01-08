Haberler » Spor » Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı - Spor

Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı

Son dakika: Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli savunma oyuncusu Simon Falette'yi satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiraladı.

08.01.2020 23:11 | Son Güncelleme: 08.01.2020 23:35
Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı

, Bundesliga ekiplerinden 'ta forma giyen savunma oyuncusu Simon Fallette'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığını resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kiralandığı kaydedildi. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

"Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katmıştır. Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz."

BU SEZON 1 MAÇTA OYNADI

27 yaşındaki Gineli oyuncu bu sezon Frankfurt formasıyla sadece bir maçta görev almıştı.


Haber Videosu

: Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (6)

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler