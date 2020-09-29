Son Dakika: Fenerbahçe, Michael Frey'i Waasland Beveren'e kiralıyor

Son dakika: Fenerbahçe, İsviçreli futbolcu Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika takımı Waasland Beveren ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, İsviçreli futbolcu Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması konusunda Waasland Beveren takımıyla prensip anlaşmasına vardı.

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "İsviçreli oyuncumuz Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika'nın Waasland-Beveren takımıyla prensip anlaşmasına varılmıştır. İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

SADECE 1 MAÇ OYNADI

2018 yılında sarı lacivertli kulübe transfer olan Frey, bu sezon sadece ligin ilk haftasında 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçında forma giydi.