Fenerbahçe, Diego Reyes'in sözleşmesini feshetti

25.08.2019 13:17

Fenerbahçe, Diego Reyes'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İYİ NİYETLİ YAKLAŞIMDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ"

"Futbolcumuz Diego Reyes ile olan sözleşmemiz tarafların karşılıklı anlaşmaya varmasıyla sonlanmış bulunmaktadır. Sözleşmenin iptali için yapılan görüşmeler sürecinde gösterdiği iyi niyetli ve saygın yaklaşımdan ötürü Diego Reyes'e teşekkür eder, kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz."

14 MAÇTA 1 GOL ATTI

Diego Reyes, Fenerbahçe formasıyla 14 resmi maça çıktı. 26 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 1 kez ağları sarstı.