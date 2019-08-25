Fenerbahçe, Diego Reyes'in sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Meksikalı savunma oyuncusu Diego Reyes'in sözleşmesini feshetti. Sarı lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Diego Reyes'e teşekkür eder, kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe, Diego Reyes'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İYİ NİYETLİ YAKLAŞIMDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ"
"Futbolcumuz Diego Reyes ile olan sözleşmemiz tarafların karşılıklı anlaşmaya varmasıyla sonlanmış bulunmaktadır. Sözleşmenin iptali için yapılan görüşmeler sürecinde gösterdiği iyi niyetli ve saygın yaklaşımdan ötürü Diego Reyes'e teşekkür eder, kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz."
14 MAÇTA 1 GOL ATTI
Diego Reyes, Fenerbahçe formasıyla 14 resmi maça çıktı. 26 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 1 kez ağları sarstı.