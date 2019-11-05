Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi!

05.11.2019 20:13 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:27

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın Trabzonspor ve Fenerbahçe, sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Öte yandan Beşiktaş ve Alanyaspor saha olayları, Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 01.11.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ÇAYKUR RİZESPOR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.11.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ALANYASPOR

AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 02.11.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 02.11.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

KASIMPAŞA'DAN VEYSEL SARI VE RAMAZAN KÖSE

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 03.11.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BTC TURK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu VEYSEL SARI'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü görevlisi UĞUR ZORÇELİK'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu RAMAZAN KÖSE'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MALATYASPOR VE SERGEN YALÇIN

BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 03.11.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BTC TURK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 04.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE VE ALİ KOÇ

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 03.11.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 04.11.2019 tarihinde resmi internet sitesinde yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 04.11.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

AHMET AĞAOĞLU, ÖMER SAĞIROĞLU, ERTUĞRUL DOĞAN

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 04.11.2019 tarihinde kulübün sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET AĞAOĞLU'nun 02.11.2019 ve 03.11.2019 tarihlerinde Tv programında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine, TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi ÖMER SAĞIROĞLU'nun 02.11.2019 tarihinde medyada ve 04.11.2019 tarihinde kulübün sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine, TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi ERTUĞRUL DOĞAN'ın 03.11.2019 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.