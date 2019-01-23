Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya Sevk Edildi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlığı döneminde ilk kez Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle başkanlığı döneminde ilk kez Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 22.01.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı Y. ALİ KOÇ'un 22.01.2019 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
YORUMLAR (22)
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Konuşan, TFF tarafından ceza kuruluna . İstersen konuş?Ama onlarda haklı Fikret öncülüğünde 17 takım teminat verdi. . Fikret helal olsun işi biliyor?Takımları nasıl topladı?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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HAKEMLERDEN CANI YANAN GS ICIN BILDIRI HAZIRLARMISINIZ FIKO ILE . IYI OLDU SIZE YAKINDA FIKOYADA INSALLAH BIR CEZA GELIR. BETER OLUN EMICevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Fikret herkesi kandırmış. . ?Göztepe , FB , TS neoldu ?Hani kimseyi yedirmezdiniz. . Herşey Başakşehir için. . . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bel küreğini hazırladım Paralar nerede Fikret i ve açıklamalarını bekliyorum...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ali Koç futbol anlamiyorCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır