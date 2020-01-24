Son Dakika: Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap: Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var
Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap geldi. Terim, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var" dedi.
24.01.2020 19:13 | Son Güncelleme: 24.01.2020 19:18
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in açıklamalarına Twitter'dan yanıt verdi. Terim, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray" paylaşımında bulundu.