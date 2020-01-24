Son Dakika: Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap: Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var
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Son Dakika: Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap: Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var

Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap geldi. Terim, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var" dedi.

24.01.2020 19:13 | Son Güncelleme: 24.01.2020 19:18
Son Dakika: Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap: Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var

Galatasaray Teknik Direktörü , 'in açıklamalarına 'dan yanıt verdi. Terim, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray" paylaşımında bulundu.


Haber Videosu

: Son Dakika: Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap: Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var
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