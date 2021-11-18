Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentisi doğrultusunda 100 baz puan indirime giden Merkez, faizi yüzde 16'dan yüzde 15'e çekti. Böylece son 3 ayda yapılan indirim miktarı 400 baz puan oldu. Ağustos ayında faiz yüzde 19 seviyesindeydi. Merkez'in faiz indirimi sonrası Dolar ve altın sert bir yükseliş göstererek rekor kırdı.

DOLAR VE ALTINDAN YENİ REKOR

Faiz kararı öncesi 10,48'e kadar gerileyen dolar, kararla birlikte 10,99'la rekor tazeledi. Karar öncesi 628 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı ise 658 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Saat 14.30 itibarıyla dolar 10,84'ten, gram altın ise 649 liradan işlem görüyor.

PİYASA BU KARARI BEKLİYORDU

Piyasanın beklentisi Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesi yönündeydi. Ekonomistler Merkez'in 100 baz puan indirime gitmesini bekliyordu. Merkez piyasa beklentisi doğrultusunda bir karar verdi.

Ayrıntılar geliyor...

Faiz oranlarının %16'dan, %15'e düşürülmesinin ardından sizce dolar düşecek mi? #faizkararı #Dolar — Haberler (@Haberler) November 18, 2021

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