Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor'la 1-1 Berabere Kaldı
Spor Toto Süper Ligde Evkur Yeni Malatyaspor, evinde karşılaştığı İstikbal Mobilya Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor kendi sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 13:30'da başlayan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetti.
GOLLER KRAVETS VE ALEKSIC'TEN GELDİ
14. dakikada Kravets ile öne geçen Kayserispor ev sahibi ekip 19. dakikada Aleksic'in attığı müthiş frikik golü ile beraberliği sağladı. İki takımın karşılıklı ataklarıyla devam karşılaşmada başka gol gelmeyince maç beraberlik ile sonuçlandı.
Bu sonuçla Kayserispor üst üste 4. beraberliğini almış oldu.
YORUMLAR