Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor'la 1-1 Berabere Kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor kendi sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 13:30'da başlayan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetti.

GOLLER KRAVETS VE ALEKSIC'TEN GELDİ

14. dakikada Kravets ile öne geçen Kayserispor ev sahibi ekip 19. dakikada Aleksic'in attığı müthiş frikik golü ile beraberliği sağladı. İki takımın karşılıklı ataklarıyla devam karşılaşmada başka gol gelmeyince maç beraberlik ile sonuçlandı.

Bu sonuçla Kayserispor üst üste 4. beraberliğini almış oldu.