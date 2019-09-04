Erdoğan: Savunma sanayinde yüzde 70 yerli üretim yapıyoruz

04.09.2019 19:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasına, 100. yıldönümü olması sebebiyle Sivas Kongresi'ne değinerek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bundan 100 yıl önce Sivas Kongresi'nde bir araya gelen heyet, ülkemizin ekonomik özgürlüğünü de hayal ediyordu. Kapitülasyonların kaldırılması, devlet eliyle sanayileşme başlatılması, gerçek bir milli iktisat hamlesine ne yazık ki dönüştürülemedi. Hem özel sektörün desteklendiği hem büyük yatırımların yapıldığı karma ekonomi bizi istediğimiz yere taşıyamadı.

Darbeler, cuntalar, koalisyonlar üzerine güçlü bir şekilde eğilmemize engel oldu. İç düşmanlar adeta Türkiye'nin sıçramasına engel oluyorlardı.

PATRİOT AÇIKLAMASI

Trump'a Patriot verin ama Rusya ile şartlar aynı olacak dedim. BM'de bu konuları tekrar görüşeceğiz. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Silahlı İHA'ların bir üst kademesini de inşallah 1-2 ay içinde üretiyoruz. Obama'dan akıllı bomba istedik, ihtiyaç var, vermediler. Sayın Trump'a da sorduk ondan da bir şey çıkmadı. Şuan biz üretiyoruz. Bunlar durup dururken olmadı. Azmedeceksin, kararlı olacaksın. Güçlü ekonomi, güçlü devlet, bunu yakalayacaksın.

"İHTİYACIMIZIN YÜZDE 70'İNİ YERLİ VE MİLLİ OLARAK KARŞILAR HALE GELDİK"

Türkiye, Adnan Menderes döneminde kalkınma heyecanıyla tanışmıştır.

Dünyadaki gelişmeleri çok iyi okuyan Turgut Özal, Türkiye için çok büyük gayret sarf etmiştir ama ömrü bu hamleyi tamamlamaya yetmemiştir. Onunki şaibelerin olduğu bir ölüm olmuştur.

Türkiye 3. büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini AK Parti ile yaşamıştır.

Dün elini açan bir orduya sahiptik. Bugün kendimiz üretiyoruz, göğsümüzü gere gere bazı adımları atıyoruz.

Savunma sanayinde yerli ve milli olarak ihtiyacımızın yüzde 70'ini karşılar hale geldik.

"BELKİ YARIN ÇİN'LE OTURURUZ"

Bugüne kadar ABD ile masada otururken, şimdi Rusya'yla oturuyoruz, belki yarın Çin ile de oturacağız.

Finans yönetimindeki başarı, bizi ekonomide çok daha güçlü hale getirmektedir.

İstanbul ve İzmir arası 3 saat 15 dakikaya inmiş vaziyette.

Eğitimde sağlıkta şehir hastanelerimiz bir devrimdir. Dünyada bizim bu şehir hastanelerimizin limitinde hastane yok. Şimdi hedefimiz oradaki doktor sayılarını daha da artırmak.

EKONOMİ AÇIKLAMASI

Yüksek faize karşıyım, bunda iyi bir noktaya gelmiştik. Maalesef Gezi olayları ile çekme takıldı, sıkıntı yaşadık.

Yeniden faizde düşüş başladı, enflasyonda da düşüş var, politika faizi daha da düşürecek buna inanıyorum.

Bizler, şu anda finans yönetiminde çok daha başarılı bir ülke konumundayız. Bu başarı bizi ekonomide çok daha güçlü hale getirmektedir.

2020 ile ilgili bir büyüme oranı veriyorum, ona kilitleneceğiz, büyüme oranını kesinlikle yüzde 5 olarak planlayacağız.

Bundan sonra ülkemize yönelik hamle niyeti taşıyanlar 1 değil, 10 değil, en az 100 kez düşünmek ve ondan sonra adım atmak zorunda kalacaktır.

"FETÖ'YÜ KENDİ İHANETİNDE BOĞDUK"

Sadece seçkinlere, sadece İstanbul ve Ankara'nın lüks semtlerinde yaşayanlara değil, emekçilerimize, emeklilerimize, topraklarımızı alın teri ile bereketlendiren çiftçilerimize de hizmet ettik. Yeri geldi vesayet güçlerinin tacizlerine meydan okuduk. Yeri geldi bölücü terör örgütünü açtığı çukurlara gömdük. Yeri geldi FETÖ'yü kendi ihanetinde boğduk. Yeri geldi yedi düvele meydan okuduk ama milletimizin yüzünü yere eğecek, milletimizin, ülkemizin adına leke getirecek, milletimize mahcup olacak bir yola asla girmedik.

YHT AÇIKLAMASI

Ramazan ayında Sivas'a Yüksek Hızlı Tren geliyor.

Büyüme oranını yüzde 5 olarak planladık, inşallah bunda da başarılı olacağız. Türkiye olarak ekonomide geldiğimiz yer önemlidir. Ama halen gerçek potansiyelimize ulaşamadığımız bir gerçektir.

Özellikle ileri teknoloji noktasında Türkiye adımlarını atmıştır. Atmaya devam edecektir.

81 ilin tamamında ekonomimizi şaha kaldırmayı planlıyoruz.

ABD-TÜRKİYE MAÇI

Dün akşam bir sayı farkla basketbolda ABD'ye yenildik. Bu da ABD ziyareti öncesinde bizi üzdü ama belli olmaz.

GEZİ AÇIKLAMASI

Gezi olaylarında 3-5 ağaç bahanesiyle caddeleri işgal eden bir kesim çıktı ortaya. Sonra sokakları bu vandallardan temizledik. 15 Temmuz'da hain darbe girişimine maruz kaldık, milletimizle gerekli tedbirleri alıp hain teşebbüsü bertaraf ettik. Milletimiz darbeciler, ekonomik tetikçiler karşısında dimdik ayakta durmuştur. Son 6 yıldır her seçimi bir intikam, bir örtülü darbe vesilesi haline getirme kampanyaları yürütüldü. Bu süreçte kim nereye savrulursa savrulsun, milletimiz sapasağlam durmuştur. Bir yıl önce kur-faiz-enflasyon üçgeninde yeni bir saldırıya maruz kaldık.