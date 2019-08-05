Erdoğan'dan memurlara maaş müjdesi: 9 Ağustos'ta ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram öncesi kamu çalışanlarına müjdeli bir haber verdi. Erdoğan, kamu çalışanlarının bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemelerinin 9 Ağustos Cuma günü yapılacağını bildirdi.

MÜJDELİ HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun" dedi.