Erdoğan'dan memurlara maaş müjdesi: 9 Ağustos'ta ödenecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu personelinin maaşının bayramdan önce 9 Ağustos'ta ödeneceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram öncesi kamu çalışanlarına müjdeli bir haber verdi. Erdoğan, kamu çalışanlarının bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemelerinin 9 Ağustos Cuma günü yapılacağını bildirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun" dedi.
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