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Brüksel, Ekonomi, Güncel

Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek

Son dakika: Petrol fiyatlarının çakılması sonrası benzin ve motorine ne kadar indirim geleceği merak konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız" dedi.

10.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:25
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek

Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki üretim arzı sıkıntısı nedeniyle çakılan petrol fiyatları sonrası benzin ve motorinde indirim gündeme gelmişti. İndirimin ne kadar olacağı merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, araç sahipleri için müjdeli haberi verdi. Brüksel dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bu gece yarısından itibaren benzine 60 kuruş, motorine ise 55 kuruş indirim uygulanacağını söyledi.

BU GECEDEN İTİBAREN İNDİRİM GEÇERLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Koronavirüs küresel bir ekonomik krize de sebebiyet veriyor. Petrol fiyatları da rekor seviyede düştü. Bu bağlamda petrol fiyatlarının düşmesini Rusya/Suudi Arabistan çekişmesi kapsamında nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye ekonomik anlamda bu krizden nasıl etkilenir, benzin fiyatları Türkiye'de düşer mi?" sorusunu şu yanıtı verdi:

"Brent petrolün varil fiyatında yüzde 30'a varan düşüşle 31 dolar seviyesine kadar gerileme görüldü. Bu durum OPEC ülkeleri için özellikle ayrı bir felaket. Bizim için bir boyutu ile çok olumlu bir durum. Cari açığımıza olumlu tesir yapan bir gelişme. Bu bir resesyon olabilir mi? Temenni ederiz ki olmaz. Çünkü gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerek Ticaret Bakanlığımız bu konuda bütün tedbirlerini almış vaziyette. Bu gelişme şu anda olumlu istikamette bu süreci idare ettiğimizi gösteriyor. Zaten faizlerdeki düşüşle de ayrı bir istikamette iş yürüyor. Bunun neticesinde yatırımlarda bir hareketlenme var. Bu hareketlenme istihdamda da hareketlenmeyi meydana getirmiş durumda. Bunlar bizim için büyük önem arz ediyor. Buradan bir müjdeyi de duyurayım. Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız."

Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek

Haberin Videosu:

Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek

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