Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne: Kendinize gelin, kapıları açar mültecileri yollarız

10.10.2019 13:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuşan Erdoğan, "PKK'nın YPG'nin bu işgalini görmeyenler bizim Suriye'nin birliği için attığı adıma laf ediyorlar. Şöyle siz kenarda durun biz yolumuza devam ediyoruz" dedi. AB'ye tepki gösteren Erdoğan, "Ey AB kendinize gelin. Bizim operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"18. yılımızı geride bıraktık. Millete hizmet davasını ileriye taşımak için her fırsatı değerlendiriyoruz. Değişim hayatın bir gerçeğidir. Milletimizin her bir ferdini AK Parti kadrolarında görev almak üzere partimiz safına katılmaya davet ediyorum. AK Parti hiçbir zaman eskimeyecek bir partidir. Milletimizin bize emanet ettiği davayı sahiplenmek için en iyisini yapmanın gayreti içinde olacağız. Türkiye, güvenliğinden ekonomisine her alanda kritik dönemden geçiyor. Biz de istişare mekanizmalarımızı çalıştırıyoruz.

"BUNLAR SADECE LAF ÜRETİYORLAR"

PKK'yı destekleyip büyüterek üstümüze saldılar. Türkiye'nin dizleri üstüne çökeceğini sandılar ama başaramadılar. Tehditleri kaynağında kurutmak üzere harekete geçtik. Son 4 yılda 7 bin 500 sınırlar içinde toplam 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Şimdi de Fırat'ın doğusunda başarıya ulaşacağına inandığımız Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Türkiye'nin yaptığı diğer operasyonlar gibi amaç Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkıda bulunmak. PKK'nın YPG'nin bu işgalini görmeyenler bizim Suriye'nin birliği için attığı adıma laf ediyorlar. Şöyle siz kenarda durun biz yolumuza devam ediyoruz. DEAŞ'a karşı verdiğimiz mücadeleyi bu konuşanların hangisi verdi? Bunlar sadece kendi ülkelerinden Suriye'ye DEAŞ'ı ihraç ettiler. Bunlar dürüst değil. Bunlar sadece laf üretiyorlar. Biz ise iş üretiyoruz. Farkımız bu. Şu anda DEAŞ'a PKK'ya YPG'ye karşı bu mücadeleyi tüm onurumuzla sürdürüyoruz.

"İŞGAL DERSENİZ İŞİMİZ KOLAY KAPILARI AÇARIZ"

Rejimin tutarsızlıkları işimizi zorlaştırdı. Bizim derdimiz Suriye'yi işgale çalışan DEAŞ, YPG, PYD gibi terör örgütleriyledir. Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok. Ülkemizde 3,6 milyon Suriyeli sığınmacı var. Ey AB kendinize gelin. Bizim operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Kalkmışlar para hesabı yapıyorlar. İkinci taksit olan 3 milyar euroyu göndermeyeceklermiş. Siz verdiğiniz sözü şu ana kadar yerine getirdiniz mi? 40 milyar doları biz harcadık. O kadar daha harcar yolumuza devam ederiz ama kapıları da açarız. Siz 63'ten bu yana bizi oyaladınız."

AB NE DEMİŞTİ?

Avrupa Birliği üyesi 28 ülke tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü operasyona son verilmesi çağrısında bulunulmuştu. Avrupa Birliği ülkeleri ayrıca güvenli bölge oluşturma planlarını reddederek, bununla ilgili bir maddi yardımda bulunmayacaklarını vurgulamışlardı.