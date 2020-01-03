: Son dakika: Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

03.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:01

Memur ve memur emeklilerinin gözü açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. TÜİK'in açıkladığı rakamlarda yüzde 5'in üzerinde oluşacak TÜFE oranı memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı olarak yansıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alıyor.

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

TÜFE Aralık ayında yüzde 0,74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 1,45 oranında enflasyon farkı alacak. Toplamda ise 6,45 oranında zam maaşlara yansıyacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alacak.

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak.

En düşük SSK emeklisi bin 256 lira 21 kuruş maaş alacak.

En düşük memur emeklisi 3 bin 510 lira alacak.

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