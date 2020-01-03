Son dakika: Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu
Son dakika: 2019 enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin de alacağı zam oranı belli oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam, memur ve memur emeklileri ise yüzde 6,45 oranında enflasyon farkı alacak.
Memur ve memur emeklilerinin gözü açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. TÜİK'in açıkladığı rakamlarda yüzde 5'in üzerinde oluşacak TÜFE oranı memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı olarak yansıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alıyor.
MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?
TÜFE Aralık ayında yüzde 0,74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 1,45 oranında enflasyon farkı alacak. Toplamda ise 6,45 oranında zam maaşlara yansıyacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alacak.
MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?
En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak.
En düşük SSK emeklisi bin 256 lira 21 kuruş maaş alacak.
En düşük memur emeklisi 3 bin 510 lira alacak.