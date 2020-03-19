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Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi, Güncel

Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak

Son dakika: Türkiye Bankalar Birliği promosyon taahhütnamesi vermeyen emeklilerin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Ayrıca maaş hesaplarını başka bankaya taşımak isteyenlere de kolaylık sağlanacağı bildirildi.

19.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:20
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak

Türkiye Bankalar Birliği, promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verildiğini açıkladı.

TBB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere promosyon ödemesi taahhütname onayı alınmak koşuluyla yapılmaktadır. Onay bankalar tarafından şube dışı kanallardan (ATM, İnternet/Mobil Bankacılık, SMS, Müşteri İletişim Merkezi) alınabilmekle birlikte, emeklilerimizin yoğunlukla banka şubelerini ziyaret ederek onay verdikleri görülmektedir.

ONAY BEKLEMEKSİZİN HESAPLARA YATIRILACAK

Son dönemde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle, risk grubu içerisinde yer alan emeklilerimizin toplu taşıma gibi kalabalık ortamlara girerek sağlıklarını tehlikeye atmalarını önlemek amacıyla promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verilmiştir.

Diğer taraftan maaşını farklı bankaya taşımak isteyen emeklilerin promosyonlarını kıstelyevm iade etmek koşulu ile maaşlarını aktarma hakkı her zaman saklı tutulacaktır."

Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak

Haberin Videosu:

Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak

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