Son dakika ekonomi: Bakan Varank gençleri "Milli Uzay Programı"nı takip etmeye davet etti
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Son dakika ekonomi: Bakan Varank gençleri "Milli Uzay Programı"nı takip etmeye davet etti

09.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:36
Son dakika ekonomi: Bakan Varank gençleri

Edinilen son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıtacağı Milli Uzay Programı'nı takip etmeye çağırdı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gençleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıtacağı Milli Uzay Programı'nı takip etmeye çağırdı.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, söz konusu programda iddialı hedeflerin yer aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, ülkemizin önümüzdeki 10 yılda uzay alanında neleri başarması sizi daha çok heyecanlandırır? Bu akşam saat 19.00'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tanıtacağı Milli Uzay Programı'nda iddialı hedeflerimiz var. Mutlaka takip edin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şengül

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