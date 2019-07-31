Düzce'de afetzedelerin prim borcu 1 yıl ertelendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Düzceli afetzedeleri sevindirecek bir açıklamada bulundu. Selçuk, "Düzce'de selden etkilenenlerin 18 Temmuz öncesine ait prim borçları 1 yıl ertelendi" dedi.

Bakan Selçuk konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"BUGÜN BİR OLMA GÜNÜ"

"18 Ekim 2019'a kadar sosyal güvenlik kurumlarımıza başvurmaları halinde 18 Temmuz 2019 öncesine ait dolmuş borçları ile Eylül 2019'a kadar taahhüt edecek borçlarını 1 yıl süreyle erteliyoruz. Dolayısıyla Düzceli vatandaşlarımızın bu süreçten etkilenmemesi için bu gayreti sarf edeceğiz. Bugün bir olma günü."

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Düzce'de 17 ve 18 Temmuz'da etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda 7 kişi hayatını kaybetmişti.