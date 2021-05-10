Son dakika! Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, para çekmeyi geçici olarak durdurdu

Son dakika! Ocak 2018 itibarıyla işlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, para çekimlerini geçici olarak durdurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "Ekibimizin üzerinde çalıştığından emin olabilirsiniz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler ve sabrınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kripto para borsası Binance para çekimlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve konu üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

"TALEPLERİNİZ SORUN ÇÖZÜLENE KADAR İŞLEME ALINMAYACAKTIR"

Binance Global'den yapılan açıklamada:

"Tüm para çekme işlemleri #Binance'da geçici olarak askıya alındı. Ekibimizin üzerinde çalıştığından emin olabilirsiniz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler ve sabrınız için teşekkür ederiz" denirken, "Bir para çekme talebi gönderirseniz, bir kuyruğa eklenecektir, ancak bu sorun çözülene kadar işleme alınmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

BINANCE NEDİR?

Binance, çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsasıdır. Ocak 2018 itibarıyla Binance, işlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsası oldu. Binance, daha önce high frequency trading yazılımı geliştiren bir geliştirici olan Changpeng Zhao tarafından kuruldu.