Son Dakika: Otomobil devi Volkswagen Türkiye'de merkezini kurdu

02.10.2019 12:52

Türkiye yatırım hazırlığında olan Volkswagen'in, Manisa'da 943.5 milyon TL sermayeli bir şirket kurduğu ortaya çıktı.

Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre Türkiye'de yatırım hazırlığında olan Volkswagen'in Manisa'da 943.5 milyon TL sermayeli bir şirket kurduğu ortaya çıktı. Şirketin adı ise Volkswagen Türkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. oldu.

BAKAN PEKCAN DUYURMUŞTU



Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Alman otomotiv markası Volkswagen'in Türkiye'de kurması beklenen fabrika ile ilgili "Volkswagen'in yeni üretim otomobili için Türkiye'ye olumlu bakılıyor. Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarz açıklamalarda bulundular. Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli" şeklinde konuşmuştu.