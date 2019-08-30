Doğal gaza yüzde 14,90 oranında zam yapıldı

30.08.2019 23:51

Doğal gaz fiyatlarına yüzde 14,90 oranında zam yapıldı. Fiyatların 1 Eylül'den itibaren geçerli olacağı belirtildi.

1 Ağustos'ta da konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 14,97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 13,73 oranında zam yapılmıştı.

EPDK AÇIKLADI

EPDK'den yapılan açıklamada, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında, konut tüketicilerinin de dahil olduğu yıllık 300 bin metreküp ve altı tüketiciler için nihai doğal gaz satış fiyatlarında ortalama yüzde 14,90 oranında artışa gidildiği kaydedildi.

Açıklamada, yeni fiyatların 1 Eylül tarihi itibariyle geçerli olacağı bilgisine yer verildi.