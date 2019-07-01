Son Dakika! Diyanet, vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıkladı

Son Dakika! Diyanet, vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıkladı

Son dakika! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890, yurt dışında 725 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Son Dakika! Diyanet, vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıkladı