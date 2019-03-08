Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

Spor Toto Süper Ligin 25. haftasının açılış maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Kırmızı-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri Fatih Aksoy ve Douglas kaydetti.

MALATYASPOR 7 MAÇTIR GALİP GELEMİYOR

Bu sonuçla birlikte Malatyaspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Sivasspor ise 3 haftalık mağlubiyet serisinden sonra 3 puan ile tanıştı.

SİVASSPOR HAFTAYA FENERBAHÇE'YE KONUK OLACAK

Sivasspor, Süper Ligin 26. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Malatyaspor ise önümüzdeki hafta sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.