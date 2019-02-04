Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine toplantısından sonra açıklamalarda bulunuyor. Kalın açıklamasında, "Türkiye'nin seçimlerden sonra IMF'ye gideceği yönünde rivaletler var. Kimse bu rivayetlere itibar etmesin. Bunlar algı operasyonlarıdır. Bu operasyonlarında nereden yapıldığını biliyor, görüyoruz. Türkiye'nin IMF ile hiçbir şekilde ilişkisi, yeni bir süreci söz konusu değildir. Türkiye için IMF geride kalmıştır." dedi.



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