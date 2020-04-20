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Şehir Hastanesi, Başakşehir, Ekonomi, Güncel

Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız

Son dakika: Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışında yerli solunum cihazını üreten ve Mayıs sonuna kadar 5 bin adet teslimat sözü veren firmalara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız" dedi.

20.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:48

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Baykar, Arçelik, ASELSAN ve Biosis ve Sanayi Bakanlığı'nın destekleriyle üretilen yerli solunum cihazları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İlk etapta 100 adet üretilen ve Mayıs sonuna kadar 5 bin adet üretim sözü veren firmalara seslenen Erdoğan, "Ayda 5 bini üretemezseniz bilmeniz gerekir ki hesabını sorarız" dedi.

Erdoğan konu hakkında şunları söyledi:

"Koronavirüs salgını sonrası yeniden kurulacak dünya düzeninde ülkemizi hak ettiği yere ulaştırmak için hep birlikte daha çok çalışacağız. Cumhur ittifakı bunun için var. Cumhur ittifakı ile beraber inşallah yeni dönemde yeni hizmetlerle ülkemizi hep bir adım daha yükseğe çıkaracağız.

"BİZ BU SÜRECİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE ATLATTIK"

Şimdi de yeni ufuklara yeni heyecanları kucaklayarak yol alacağız.Dünya ventilatör noktasında sıkıntılar yaşıyor ama biz bu süreci başarılı bir şekilde atlattık.

"AYDA 5 BİNİ ÜRETEMEZLERSE HESABINI SORARIZ"

Az önce takdimi yapılan 115 ventilatör dışarıdan ithal edilerek geldi. Ama şu anda yerli ve milli olmak üzere 100 adet ventilatörü ekranda gördüğünüz bu kadro üretmiş durumda. Tabi ayda 5 bini üretemezlerse bilmeleri gerekir ki hesabını sorarız.

"DÜNYAYA ÖRNEK OLACAĞIZ"

Dünyaya örnek olacağız. Şu anda Başakşehir şehir hastanemizin 115 ventilatörü geldi 100 de bugün teslimatı yapıldı. Başakşehir şehir hastanemizin böyle bir sıkıntısı yok."

Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız
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Ekonomi Manşet

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