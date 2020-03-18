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Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık, Politika, Ekonomi, Güncel

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile mücadele toplantısının açılışında konuştu. Erdoğan koronavirüs salgını hakkında, "Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak" ifadelerini kullandı.

18.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:31
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesinde düzenlenecek toplantı öncesi Çankaya Köşkü'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satış başları şu şekilde:

"Tüm dünya ile birlikte ülkemizi etkileyen corona virüs hastalığıyla ilgili değerlendirme toplantımıza hoşgeldiniz. Toplantı ardından yapacağımız millete sesleniş mahiyetindeki toplantıda detaylı açıklama yapacağız. Kısa bir giriş konuşmasının ardından tedbirlerin müzakeresine ağırlık vereceğiz.

"SÜRECİN CİDDİ EKONOMİK SONUÇLARI OLACAKTIR"

Bugüne kadar sağlık önlemleri ve tedbirleri hayata geçirdik. Gönüllü veya zorunlu karantina uygulamaları sebebiyle günlük hayatı durma noktasına getiren sürecin ciddi ekonomik sonuçları ortaya çıkacaktır. Hastalığın salgına dönüşmesini engelleme ve ekonomiyi canlı tutma hedefimiz var. Kur saldırısının etkilerinden yeni yeni kurtulmaya işlerin yoluna girmeye başladığımız dönemde ipin ucunu asla bırakamayız. Tüm ekonominin şartlarının dönemeye devamını sağlamak kolay değil.

"SABIR VE DUA İLE SÜRECİ AŞACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Devlete düşen görevlerin yanında özel sektörün de sorumlulukları olduğu muhakkaktır. Bu zoru birlikte başaracağız. Ülkemizi sağ salim süreçten çıkardığında fırsatların bizi beklediğini biliyoruz. Sabır ve dua ile süreci aşacağımıza inanıyorum.

DÖRTLÜ KONFERANS HAKKINDA

Dün 4'lü konferans yaptık. İngiltere ve Fransa'nın durumu bizimle mukayese edilmeyecek kadar kötü. Virüsle ilgili alacağımız kararların ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

TOPLANTIDA KONUŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN

Bilgilendirme noktasında bu işin süreci yöneten götüren Sağlık Bakanı olması hasebiyle Sağlık Bakanımıza 5 dakikalık süreç, kabine üyelerimizin 3'er dakika, STK'ların 5'er dakika konuşma süreci olacak.

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak

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