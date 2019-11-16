Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz indirimi müjdesi: Daha da inecek

16.11.2019 15:09 | Son Güncelleme: 16.11.2019 15:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri Toplu Açılış Töreni'nde halka hitap ediyor. Eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına değinen Erdoğan, "Yeni başkanla faizler yüzde 13'e kadar indi, daha da inecek" dedi.

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