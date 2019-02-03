Çaykur Rizespor, BB Erzurumspor'u Tek Golle Devirdi
Spor Toto Süper Ligde Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı BB Erzurumspor'u 1-0 yendi.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan ve hakem Özgür Yankaya'nın yönettiği maçta gülen taraf 1-0'lık skorla konuk Rizespor oldu. İlk yarısı golsüz biten maçta Rizespor'a galibiyeti getiren tek golü 76. dakikada Rick Boldrin kaydetti.Ayrıca Erzurumspor'un ağlara giden bir topu VAR incelemesi sonrası gol değeri kazanmadı.
RİZESPOR 21 PUANA YÜKSELDİ
Alınan bu sonucun ardından Okan Buruk yönetimindeki Rizespor 21 puana yükseldi. Erzurumspor ise 17 puanla haftayı tamamladı. Rizespor üst üste 3 galibiyet elde etmiş oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Erzurumspor deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Rizespor da evinde Antalyaspor'u konuk edecek.
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BU PROJE TAKIMINI 3 YILDA SÜPERLIGE GETIRDILER SIMDI LILILI YARCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Adil lig adil hakem adil sonuçadil mhk haklı galibiyet hakedilen yenilgi süper ligdesinizCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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LILI YAR LILILI YAR ERZURUM KÜMEYECevap Yaz 2 1 Yayından KaldırARDAHANLİ: Fena bir kuyruk acin olmali1 1 Yayından Kaldır
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DISARDA NAR AGACI LILI YAR LILILI YAR ZILGIT CAL TÜRKÜ SÖYLE LILI YAR LILILI YAR DADASIN MESHUR TÜRKÜSÜCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır