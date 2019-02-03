Çaykur Rizespor, BB Erzurumspor'u Tek Golle Devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan ve hakem Özgür Yankaya'nın yönettiği maçta gülen taraf 1-0'lık skorla konuk Rizespor oldu. İlk yarısı golsüz biten maçta Rizespor'a galibiyeti getiren tek golü 76. dakikada Rick Boldrin kaydetti.Ayrıca Erzurumspor'un ağlara giden bir topu VAR incelemesi sonrası gol değeri kazanmadı.

RİZESPOR 21 PUANA YÜKSELDİ

Alınan bu sonucun ardından Okan Buruk yönetimindeki Rizespor 21 puana yükseldi. Erzurumspor ise 17 puanla haftayı tamamladı. Rizespor üst üste 3 galibiyet elde etmiş oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Erzurumspor deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Rizespor da evinde Antalyaspor'u konuk edecek.