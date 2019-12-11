Son Dakika: Cari denge Ekim'de 1,55 milyar dolar fazla verdi

11.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:07

Türkiye'nin cari işlemler fazlası Ekim'de 1.55 milyar dolar fazla verdi. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler fazlası 4 milyar 336 milyon dolar oldu.

Söz konusu gelişmede, bir önceki yılın aynı ayında 630 milyon dolar fazla veren ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret dengesinin bu yıl 924 milyon dolar açık vermesi etkili oldu.

Ayrıntılar geliyor...