Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi
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Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Oto gaza bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 39 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), oto gaza zam geldiğini duyurdu. 39 kuruşluk fiyat artışı bu gece yarısından itibaren geçerli olacak ve pompaya yansıyacak.

OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da ortalama 4,47'den satılan oto gazın litresi 4,86'ya çıkacak. Oto gazın litresi Ankara'da 4,52'den 4,91'e, İzmir'de 4,36'dan 4,75'e yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza 39 kuruş zam geldi
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haber Yorumları (5)
NAZIM : Haziran ici yapilsaydıda maaslara yansisaydı bari... simdi enflasyon aciklanir yuzde 3. :)))
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SÜPER OYUNCU ÖMER: keşke gaz bulup çıkarmasaydık
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AHMET SAY: ohh ohh paralar hükümete gidiyor ohh ohh
Cevap Yaz 3 18 Yayından Kaldır
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