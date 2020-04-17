Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; motorine 10, benzine ise 15 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı, pompaya yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"18 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 10, benzinde 15 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur"

MOTORİN VE BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da ortalama 5,13 liradan satılan motorinin litresi 5,23 liraya çıkacak. Motorinin litresi Ankara'da 5,21 liradan 5,31 liraya, İzmir'de ise 5,23 liradan 5,33 liraya çıkacak.

Benzinin litresi ise İstanbul'da 5,10 liradan 5,25 liraya yükselecek. Benzinin litre fiyatı Ankara'da 5,25 liradan 5,40 liraya, İzmir'de ise 5,26 liradan 5,41 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.