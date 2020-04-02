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İstanbul, Ekonomi, Güncel

Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 14 kuruş indirim geldi. İndirimin ardından İstanbul'da benzin fiyatı 5 liranın altına gerileyerek, 4,97 liraya düşecek.

02.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:17
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 14 kuruş indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirim, pompa fiyatlarına yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"3 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 14 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından Ankara'da ortalama 5,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,06 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,11 liradan 4,97 liraya, İzmir'de 5,20 liradan 5,06 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi

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Benzine 14 kuruş indirim geldi

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