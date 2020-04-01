Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 95 kuruş indirim geldi. Söz konusu indirim pompaya yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, LPG'ye 95 kuruş indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirim, pompaya yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2 Nisantarihinden itibaren geçerli olmak üzere, LPG oto gazda 95 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

LPG'NİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

İndirimin ardından İstanbul'da ortalama 3,95'ten satılan LPG'nin fiyatı 3,00'a gerileyecek. LPG'nin fiyatı Ankara'da 3,96'dan 3,01'e, İzmir'de ise 3,90'dan 2,95 liraya düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.