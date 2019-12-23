: Son dakika: Borsa İstanbul yılın rekorunu kırdı

23.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:02

Borsa İstanbul 100 endeksi 112 bin puanı aşarak yılın rekorunu kırdı. Endeks en yüksek 112 bin 154 puanı görürken, şu dakikalarda 112 bin 113 seviyesinden işlem görüyor.

BU HAFTA SAKİN SEYİR BEKLENİYOR

Analistler, ABD ve Avrupa'da Noel tatillerini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle bu hafta piyasaların, açık olduğu günlerde düşük hacimli ve sakin bir seyir izleyebileceğini söyledi.

'112.500 PUAN DİRENÇ KONUMUNDA'

Öğleden sonra, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve yeni konut satışları verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin destek, 112.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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