Beşiktaş, Tyler Boyd'u kadrosuna kattı!

Beşiktaş, ABD'li futbolcu Tyler Boyd'u transfer ettiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Vitoria Guimaraes kulübünden transfer edilen Tyler Boyd ile 4 senelik sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

BOYD YILLIK 1,2 MİLYON EURO ALACAK

Kartal, 24 yaşındaki futbolcu için Portekiz ekibine 2,4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Boyd ise yıllık 1.2 milyon euro ücret alacak.

GEÇEN SEZON 6 GOL, 4 ASİSTLE OYNADI

Geçen sezonun devre arasında Portekiz ekibinden Ankaragücü'ne kiralık olarak katılan Tyler Boyd, Spor Toto Süper Ligde çıktığı 16 maçta 6 gol, 4 asistlik performansıyla öne çıkmayı başarmıştı.

Tyler Boyd, Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki ilk transferi oldu.