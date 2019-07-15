Beşiktaş, Tyler Boyd'u kadrosuna kattı!
Beşiktaş, son olarak Ankaragücü forması giyen Tyler Boyd'u kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, ABDli oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş, ABD'li futbolcu Tyler Boyd'u transfer ettiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Vitoria Guimaraes kulübünden transfer edilen Tyler Boyd ile 4 senelik sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.
BOYD YILLIK 1,2 MİLYON EURO ALACAK
Kartal, 24 yaşındaki futbolcu için Portekiz ekibine 2,4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Boyd ise yıllık 1.2 milyon euro ücret alacak.
GEÇEN SEZON 6 GOL, 4 ASİSTLE OYNADI
Geçen sezonun devre arasında Portekiz ekibinden Ankaragücü'ne kiralık olarak katılan Tyler Boyd, Spor Toto Süper Ligde çıktığı 16 maçta 6 gol, 4 asistlik performansıyla öne çıkmayı başarmıştı.
Tyler Boyd, Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki ilk transferi oldu.
YORUMLAR (11)
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bumu bomba bizimle dalgamı geçiyorsun fiko başkan yazıklar olsun artık bir 5 sene şampiyon olamayız beşiktaşımızı bu hale getirenleri kınıyorum rakiplerimiz takır takır yıldız oyuncu alıyor bizimkilerin yaptığına bak yaCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Transfere bak vay anasını. Haberi duyunca 8taş boksçu transfer etti zannettim. Fiko paraları çatır çutur iyi yemiş belli ki. Paralar nerede Fiko iyi transferler nerede Fiko ? BJK TV yi ben bile izlemiyorum diyen, paraları kadınlarla yiyen büyük başkan Fiko !!!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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adamlar bizimle dalga geçiyor:)Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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BUMU BOMBAA FİKRET ORMAN PARALAR NERDECevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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Yaw bu adam en son Ankaragücündeydi de nasıl bir bombaymış ki. Sanırsınız barselona nın yıldızını almışlarCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Bombaya bak gaz bombasıCevap Yaz 16 5 Yayından Kaldır
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çok iyi futbolcuCevap Yaz 7 10 Yayından Kaldır
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Ne bomba be. Bende sandım brahimi falan :))Cevap Yaz 11 5 Yayından Kaldır
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bu nasıl bır transfer allah askına kım dedı bunu alın dıyetrabzonspor gibi alt yapıdan genc oyuncu cıkarsan daha iyidir gecen sene sadece genç türklerden ve atibadan verim aldık yok mu alt yapıda oyuncumuz paradan tasarruf yapmak ıstıyorsan genc oyuncu yetiştirip satıcanCevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
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4 yil az ya şoyle 10 yillik falan yapin..Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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