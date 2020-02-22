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Son Dakika: Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak dev karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

22.02.2020 18:47 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:47
Son Dakika: Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu

Sergen Yalçınlı , ligin 23. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Dev maçı yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boateng, N'Koudou, Burak

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Doğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Sörloth

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