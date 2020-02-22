Son Dakika: Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu
Son dakika: Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak dev karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.
22.02.2020 18:47 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:47
Sergen Yalçınlı Beşiktaş, ligin 23. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Dev maçı Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boateng, N'Koudou, Burak
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Doğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Sörloth
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