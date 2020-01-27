Son Dakika: Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Sergen Yalçın getirildi
Son dakika: Beşiktaş futbol takımı teknik direktörlüğüne Sergen Yalçın getirildi. Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörü belli oldu.
Siyah-beyazlı yönetim, bugün öğle saatlerinde gerçekleşecek toplantı için Vodafone Park'ta bir araya gelirken, Yeni Malatyaspor'dan ayrılan teknik direktör Sergen Yalçın da toplantıya çağrıldı.
1,5 YILLIK ANLAŞMA
Yapılan görüşmeler sonucu Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Uzun yıllar siyah-beyazlı takımda futbol oynayan ve efsaneleşen Sergen Yalçın, bu kez teknik direktör olarak Beşiktaş'a geri döndü.
Haber Videosu: Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Sergen Yalçın getirildi
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3.5 maç sonra kaçar sıkıntıya gelemezCevap Yaz Yayından Kaldır
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İŞTE BEŞİKTAŞIN COCUGU İŞTE GERCEK TEKNIK ADAM. BU ARADA BURAK YILMAZ BU TAKIMDA OLDUGU SURECE BESIKTAS KAZANAMAZ . TRABZONSPOR BILE GONDERDI KURTULDU BUNU YAZIN KENARA.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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samet aybabayı niye getirdiler ki teknik direktörlüğe ne alaka?Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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en fazla altı ay çalışır bir halt olmaz bundanCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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geçmiş olsunCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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Sergen gelecek, dertler bitecek!Cevap Yaz 21 15 Yayından Kaldır
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yav he he, banada 3 çeyrek 1 yarım acısız olsun20 15 Yayından Kaldır
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işteeeee sonundaaaCevap Yaz 17 13 Yayından Kaldır
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Yazık oldu delikanlıyaCevap Yaz 12 11 Yayından Kaldır
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beşiktaş teknik direktörlerinin bittiği kulüptür yani köprüden önceki son çıkıştır bundan sonrası intihardır.8 7 Yayından Kaldır