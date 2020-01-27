Son Dakika: Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Sergen Yalçın getirildi

27.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:46

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörü belli oldu.

Siyah-beyazlı yönetim, bugün öğle saatlerinde gerçekleşecek toplantı için Vodafone Park'ta bir araya gelirken, Yeni Malatyaspor'dan ayrılan teknik direktör Sergen Yalçın da toplantıya çağrıldı.

1,5 YILLIK ANLAŞMA

Yapılan görüşmeler sonucu Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Uzun yıllar siyah-beyazlı takımda futbol oynayan ve efsaneleşen Sergen Yalçın, bu kez teknik direktör olarak Beşiktaş'a geri döndü.

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