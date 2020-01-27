Haberler » Spor » Son Dakika: Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Sergen Yalçın getirildi - Spor

Son Dakika: Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Sergen Yalçın getirildi

Son dakika: Beşiktaş futbol takımı teknik direktörlüğüne Sergen Yalçın getirildi. Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

27.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:46
Son Dakika: Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Sergen Yalçın getirildi

'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörü belli oldu.

Siyah-beyazlı yönetim, bugün öğle saatlerinde gerçekleşecek toplantı için Vodafone Park'ta bir araya gelirken, Yeni Malatyaspor'dan ayrılan teknik direktör da toplantıya çağrıldı.

1,5 YILLIK ANLAŞMA

Yapılan görüşmeler sonucu Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Uzun yıllar siyah-beyazlı takımda oynayan ve efsaneleşen Sergen Yalçın, bu kez teknik direktör olarak Beşiktaş'a geri döndü.


Haber Videosu

: Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Sergen Yalçın getirildi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (39)

Tüm 39 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler