Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu!

20.10.2019 21:31

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda 8 bin 529 geçerli oyun 5009'unu alan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın 34. başkanı oldu. Siyah-beyazlıların eski ikinci başkanlarından Serdal Adalı 2983 oy alırken, adaylardan Hürser Tekinoktay 537 oy topladı.

Ahmet Nur Çebi yönetimi şu şekilde:

Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Endoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay

Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

FENERBAHÇE'DEN ÇEBİ'YE TEBRİK

Fenerbahçe Kulübü, siyah-beyazlıların yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'yi sosyal medyadan tebrik etti. Yapılan paylaşımda, "Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu'nu tebrik ederiz. Beşiktaş JK Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik ediyor; Sayın Çebi ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İŞTE SANDIK SANDIK SONUÇLAR

1. Sandık

211 Ahmet Nur Çebi

176 Serdar Adalı

15 Hürser Tekinoktay

2. Sandık

260 Ahmet Nur Çebi

170 Serdar Adalı

22 Hürser Tekinoktay

3. Sandık

250 Ahmet Nur Çebi

153 Serdar Adalı

25 Hürser Tekinoktay

4. Sandık

231 Ahmet Nur Çebi

142 Serdar Adalı

23 Hürser Tekinoktay

5.Sandık

233 Ahmet Nur Çebi

177 Serdal Adalı

20 Hürsel Tekinoktay

6. Sandık:

192 Ahmet Nur Çebi

184 Serdal Adalı

26 Hürser Tekinoktay

7. Sandık

233 Ahmet Nur Çebi

157 Serdal Adalı

20 Hürser Tekinoktay

8. Sandık

203 Ahmet Nur Çebi

145 Serdal Adalı

24 Hürser Tekinoktay

9. Sandık

215 Ahmet Nur Çebi:

177 Serdal Adalı

15 Hürser Tekinoktay

10. Sandık

186 Ahmet Nur Çebi

172 Serdal Adalı

27 Hürser Tekinoktay

11. Sandık

281 Ahmet Nur Çebi

153 Serdal Adalı

47 Hürser Tekinoktay

12. Sandık

261 Ahmet Nur Çebi:

163 Serdal Adalı

34 Hürser Tekinoktay

13. Sandık

375 Ahmet Nur Çebi

71 Serdal Adalı

47 Hürser Tekinoktay

14. Sandık

342 Ahmet Nur Çebi

114 Serdal Adalı

44 Hürser Tekinokay

15. Sandık

312 Ahmet Nur Çebi

94 Serdal Adalı

46 Hürser Tekinoktay

16. Sandık

247 Ahmet Nur Çebi

101 Serdal Adalı

24 Hürser Tekinoktay

17. Sandık

Ahmet Nur Çebi: 193

Serdal Adalı: 184

Hürser Tekinoktay: 20

18. Sandık

Ahmet Nur Çebi: 217

Serdal Adalı: 175

Hürser Tekinoktay: 24

19. Sandık

Ahmet Nur Çebi: 297

Serdal Adalı: 194

Hürser Tekinoktay: 21

20. Sandık

Ahmet Nur Çebi: 287

Serdal Adalı: 129

Hürser Tekinoktay: 14