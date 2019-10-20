Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu!
Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda Ahmet Nur Çebi, 20 sandığın tamamında oyların çoğunu alarak Beşiktaş'ın 34. başkanı oldu. Çebi, 8547 oyun 5009'unu alarak başkan oldu.
BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda 8 bin 529 geçerli oyun 5009'unu alan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın 34. başkanı oldu. Siyah-beyazlıların eski ikinci başkanlarından Serdal Adalı 2983 oy alırken, adaylardan Hürser Tekinoktay 537 oy topladı.
Ahmet Nur Çebi yönetimi şu şekilde:
Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Endoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay
Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci
FENERBAHÇE'DEN ÇEBİ'YE TEBRİK
Fenerbahçe Kulübü, siyah-beyazlıların yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'yi sosyal medyadan tebrik etti. Yapılan paylaşımda, "Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu'nu tebrik ederiz. Beşiktaş JK Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik ediyor; Sayın Çebi ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
İŞTE SANDIK SANDIK SONUÇLAR
1. Sandık
211 Ahmet Nur Çebi
176 Serdar Adalı
15 Hürser Tekinoktay
2. Sandık
260 Ahmet Nur Çebi
170 Serdar Adalı
22 Hürser Tekinoktay
3. Sandık
250 Ahmet Nur Çebi
153 Serdar Adalı
25 Hürser Tekinoktay
4. Sandık
231 Ahmet Nur Çebi
142 Serdar Adalı
23 Hürser Tekinoktay
5.Sandık
233 Ahmet Nur Çebi
177 Serdal Adalı
20 Hürsel Tekinoktay
6. Sandık:
192 Ahmet Nur Çebi
184 Serdal Adalı
26 Hürser Tekinoktay
7. Sandık
233 Ahmet Nur Çebi
157 Serdal Adalı
20 Hürser Tekinoktay
8. Sandık
203 Ahmet Nur Çebi
145 Serdal Adalı
24 Hürser Tekinoktay
9. Sandık
215 Ahmet Nur Çebi:
177 Serdal Adalı
15 Hürser Tekinoktay
10. Sandık
186 Ahmet Nur Çebi
172 Serdal Adalı
27 Hürser Tekinoktay
11. Sandık
281 Ahmet Nur Çebi
153 Serdal Adalı
47 Hürser Tekinoktay
12. Sandık
261 Ahmet Nur Çebi:
163 Serdal Adalı
34 Hürser Tekinoktay
13. Sandık
375 Ahmet Nur Çebi
71 Serdal Adalı
47 Hürser Tekinoktay
14. Sandık
342 Ahmet Nur Çebi
114 Serdal Adalı
44 Hürser Tekinokay
15. Sandık
312 Ahmet Nur Çebi
94 Serdal Adalı
46 Hürser Tekinoktay
16. Sandık
247 Ahmet Nur Çebi
101 Serdal Adalı
24 Hürser Tekinoktay
17. Sandık
Ahmet Nur Çebi: 193
Serdal Adalı: 184
Hürser Tekinoktay: 20
18. Sandık
Ahmet Nur Çebi: 217
Serdal Adalı: 175
Hürser Tekinoktay: 24
19. Sandık
Ahmet Nur Çebi: 297
Serdal Adalı: 194
Hürser Tekinoktay: 21
20. Sandık
Ahmet Nur Çebi: 287
Serdal Adalı: 129
Hürser Tekinoktay: 14