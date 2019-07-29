Beşiktaş'ın Yardımcı Teknik Direktörü Orhan Ak'tan özür açıklaması

Avusturya kampında oynanan Eibar maçı sonrasında bir grup taraftarın saldırısına uğrayan Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, olayla ilgili Beşiktaş resmi internet sitesinden açıklama yayımladı. Orhan Ak yaptığı açıklamada 4 yıl önce Medipol Başakşehir'de çalışırken, Gebze'deki Eskihisar Feribot İskelesi'nde Emre Belözoğlu ile Beşiktaş taraftarıyla kavga etmişti. Hatta Ak'ın silahını yere düşürdüğü ve yerden aldıktan sonra havaya ateş açacağı bile söylenmişti.

Orhan Ak, yayımladığı özür yazısından 4 yıl önce yaşanan bu kavga yüzünden özür dilemişti. Ancak özellikle Beşiktaş'ın bilinen taraftar grubu çArşı, adı FETÖ terör örgütüyle anılan Orhan Ak için, "Beşiktaş'a bir yardımcı antrenör aranıyorsa, şanlı tarimiz Beşiktaş'a layıkıyla hizmet etmiş yüzlerce, binlerce Beşiktaşlıyla doludur. Sporculuk kariyerinden rakiple özdeşleşmiş, daha da önemlisi terör örgütü yapılanmasında adı geçen Orhan Ak'ı: Ve sadece orhan Ak değil, vicdanlarda aklanmamış hiç kimseyi Beşiktaş'ta istemiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Orhan Ak'ın sitede yer alan açıklamaları şu şekilde;

"Büyük Beşiktaş Camiasının dikkatine,

Bir süredir şahsım ile ilgili yaşanan olaylar ve yapılan yorumlara ilişkin bir açıklama yapmak istiyorum.

Ben bugüne kadar sahip olduğum tüm başarı ve güzel anıları futbola borçluyum. Futbolculuk kariyerimi sonlandırırken kendime bir söz vermiştim; bu ülke futboluna yararlı olabilmek için var gücümle çalışacaktım. Okudum, araştırdım, dünyanın en önemli kulüplerini ziyaret ederek; futbolumuzun kalitesini ve seyir zevkini nasıl artırabileceğimizi anlamaya çalıştım. Bu bilgi, birikim ve tecrübemi de Türk futbolunun en köklü kulübünün hizmetine sunma onuru, arzusu ve heyecanını yaşamam gereken günlerde, içinde bulunduğum durumla ilgili üzgün ve şaşkınım. Bundan dört sene öncesinde yaşanan tamamen şahsi bir reaksiyonun, tüm Beşiktaş taraftarına gösterilmiş bir tepki gibi yansıtılması, olaya ilişkin bu açıklamayı yapmamı zorunlu kıldı."

"NEFSİ MÜDAFAA DUYGUSUYLA TEPKİ VERDİM"

"Hiç yaşanmamış olmasını dilediğim o üzücü olayda, yanımdaki sporcu kardeşim ve birkaç taraftar arasındaki gerginliğin tırmanması ve ardından fiziksel temasa dönüşmesi sonucunda, sporcu kardeşimi koruma içgüdüsüyle ve nefsi müdafaa arzusuyla bir tepki verdim. Bugün yanımdaki herhangi bir kişiye benzer şekilde sözlü ve fiziksel şiddet içeren bir müdahalede bulunulsa, onu da korumak için elimden geleni yaparım. Bu satırları okuyan herkesin de sevdiği bir insan benzer durumda kaldığında, hiçbir şey yapmadan bir kenarda duracağına inanmıyorum. Hatalı olduğum nokta, yaşanan bu yoğun gerginlik anında her iki tarafın karşılıklı olarak kontrolden çıkmış olmasına müsaade etmiş olmam. Olayların bu noktaya gelmiş olmasını engelleyebilmiş olmayı tüm kalbimle isterdim. O günden beri kendimle olan her hesaplaşmamda, çok daha soğukkanlı davranabilecek güçte olduğum gerçeğiyle yüzleşiyorum. Keşke bunu yapabilmiş olsaydım. Keşke olayları yatıştırabilmiş olsaydım. Bu olay yüzünden üzdüğüm Beşiktaş taraftarlarından da özür diliyorum.

Ancak bugün yaşanan olaylara bakınca beni esas üzen şey; bu olayın Beşiktaş taraftarına karşı bilerek ve isteyerek yapmış olduğum bir hareket ve tutum olarak yansıtılması. O gün orada yanımdaki sporcu kardeşime bir zarar gelmesini engellemekten başka hiçbir düşüncem yoktu. Tepki gösterdiğim kişilerin hangi takımın taraftarı olduğunun, verdiğim tepkinin dozu ya da şekli ile hiçbir bağlantısı yoktur."

"TEK AMACIM BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMASI İÇİN ELİMDEN GELEN TÜM ÇABAYI SARF ETMEK"

"Bilinmesini isterim ki, şu anda tek amacım büyük Beşiktaş camiasının bu sene hak ettiği şampiyonluğa ulaşması için elimden gelen tüm çabayı sarf etmek. Beşiktaş futbol takımı bana müthiş bir teknik ekibin parçası olarak, çok iyi bir oyuncu grubuyla çalışma imkanı verdi. Bu büyük camianın bana gösterdiği güveni boşa çıkartmamak için var gücümle çalışmaya hazırım. Takımımız üzerinde oluşan ve şampiyonluk yolunda itici bir güç olarak kullanacağımız huzurlu ve mutlu ortamın bozulmasını engellemek adına sizlerin desteğine ihtiyacım var. Barışmak ve kucaklaşmak arzusuyla size uzatılan bu eli karşılıksız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum...

Saygılarımla,

Orhan Ak"

İŞTE 4 YIL ÖNCE EMRE BELÖZOĞLU VE ORHAN AK'IN OLDUĞU FERİBOTTA BEŞİKTAŞ TARAFTARI İLE ÇIKAN KAVGA

Gebze'deki Eskihisar Feribot İskelesi'nde Emre Belözoğlu ile Orhan Ak, Beşiktaş taraftarıyla kavga etmişti. Bu kavga esnasında silah çekildiği iddiaları ortaya atılmıştı.

Akhisar- Beşiktaş maçını izlemek üzere Eskihisar'dan aynı feribot ile Yalova'ya gitmek için bekleyen Beşiktaş taraftarları Bursa'ya gitmek üzere feribot bekleyen Emre Belözoğlu ve Orhan Ak ile karşılaştı.

ORHAN AK'IN SİLAHI YERE DÜŞTÜ İDDİASI

Habertürk'te yer alan habere göre, Beşiktaşlı taraftarlar ile Emre Belözoğlu ile arasında iskelede başlayan küfürleşme, henüz hareket etmeyen arabalı vapurda da devam etti. 8-10 kişilik grup Emre ve yanındaki Orhan Ak'a tekme ve yumruklarla vurdu. Yaşanan arbede sırasında Orhan'ın belindeki tabanca yere düştü. Tabancanın düştüğünü gören Orhan Ak, hemen eğilip tabancayı aldı ve etrafındakiler alıp ateş açmasın diye şarjörünü çıkardı. Orhan'ın daha sonra silahı kaldırarak, "Dağılmazsanız ateş açarım" diye bağırdığı iddia edildi. Beşiktaş taraftarlarından biri de, Belözoğlu'nun otomobilini tekmeleyerek arka stop lambasını kırdı.

İKİ TARAF BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Feribotta bulunan özel güvenlik görevlileri müdahale ederek iki tarafı ayırdı. Beşiktaşlı taraftarlar kendilerine silah çektiği ileri sürülen ve küfür ettiği iddia edilen Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu ve arkadaşı Orhan Ak'tan şikayetçi oldu. Belözoğlu ve arkadaşı Ak da Beşiktaşlı taraftarlardan şikayetçi oldu.

Feribota gelen Eskihisar Jandarma Karakolu'nda görevli jandarma ekipleri olaya el koyarak tarafları karakola götürdü.

Saldırı sırasında yumruk darbeleri alan Emre Belözoğlu'nun özellikle sırtında morluklar meydana geldiği belirtildi. Orhan Ak'ın da vücudunun çeşitli yerlerinden yara aldığı öğrenildi.

Eski Galatasaraylı futbolculardan firari sanık Arif Erdem ile Orhan Ak ve Cihan Haspolatlı, FETÖ örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesinde çekilen fotoğrafta yer aldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'na saldırının ardından üç kişi gözaltına alınmıştı. Eskihisar Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli mahkemeye çıkarıldı.

ORHAN AK: BİZİ DENİZE ATACAKLARDI

Orhan Ak olayı ve silah iddiasını açıkladı: "Yaşananlar doğrudur ancak silah çekme konusu gerçek değil. Benim ruhsatlı silahım var ama ne çıkardım ne çektim. Böyle bir durum olmadı. Ancak insanları anlamak mümkün değil. Gözleri dönmüştü. Eğer feribottaki diğer insanlar araya girmese bizi denize atacaklardı. Emre'ye 'Şampiyon biz olacağız' diyerek ana avrat küfür ettiler... Emre de alttan aldı 'Tamam siz olun' dedi ama ona rağmen saldırdılar."

EMRE BELÖZOĞLU: ETRAFIMI SARIP KÜFÜR ETTİLER, BEN DE KAVGA ETTİM

Emre Belözoğlu olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Feribotta etrafımı sardılar, küfür ettiler. Ben de aşağı indim onlarla kavga ettim. Bana saldıran kişilerden şikayetçi oldum, şu an Eskihisar'da bir karakolda polise ifade veriyorum" dedi.

BEŞİKTAŞ-EIBAR MAÇINDA NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın İspanyol ekibi Eibar ile cumartesi günü oynadığı hazırlık maçının bitiş düdüğünün ardından bir grup, siyah-beyazlı takımın yardımcı antrenörü Orhan Ak'a saldırı girişiminde bulunmuştu.

Yedek kulübesinin karşısında yer alan tribünden sahaya atlayan 15 kişilik grup, Orhan Ak'a saldırmaya çalışmış, ancak araya giren siyah-beyazlı takımın teknik ekibi ve futbolcular, saldırıyı önlemişti.

Tribünde yer alan grup, karşılaşma içinde de zaman zaman Orhan Ak aleyhinde küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.

DÜN TARAFTARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞTİ

Eibar maçı sonrası saldırıya uğrayan Orhan Ak ile Beşiktaşlı bir grup taraftar, dün sabah idmanı öncesi Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Orhan Ak ile fotoğraf çektirmişti. Ak'ın da taraftarların fotoğraf teklifine şaşırması dikkatlerden kaçmamıştı.