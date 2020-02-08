: Son Dakika: Beşiktaş, Gaziantep'i 3-0 yendi

08.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:13

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Gaziantep'i Vodafone Park'ta konuk etti. Alper Ulusoy'un yönettiği mücadeleyi siyah-beyazlı takım 3-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz, 70. dakikada Boateng ve 90+5'te Jeremain Lens kaydetti. Öte yandan Beşiktaş'ın ofsayt nedeniyle 4 golü iptal edildi. Bu skorla Beşiktaş, Sergen Yalçın direktörlüğünde 2 maçta 6 puan kazandı.

BEŞİKTAŞ HAFTAYA BAŞAKŞEHİR İLE KARŞILAŞACAK

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 36 puana yükseltti. Gazaintep FK 27 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep ise Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Öte yandan Gökhan Gönül, gördüğü sarı kart nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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