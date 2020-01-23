Son Dakika: Berat Albayrak: Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu

23.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:21

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos Zirvesi'nin üçüncü gününde İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu. Albayrak yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 1 yıldaki gelişimini kimsenin beklemediğini vurgulayarak, Türkiye'nin borç karnesinin sağlam olduğunu dile getirdi.

"HÜKÜMET OLARAK GÜÇLÜ BİR BİLANÇOMUZ VAR"

Bakan Albayrak Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimsenin beklemediğini belirterek, "Yaşadığımız problemlerden çok fazla şey öğrendik. Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu. Son 16 yılda altyapı ve enerjiye çok yatırım yaptık. Son 5 yılın önceki 5 yıla göre ihracat oranı oldukça iyi. Hükümet olarak güçlü bir bilançomuz var" ifadelerini kullandı.

"BORÇ KARNEMİZ SAĞLAM"

Bakan Albayrak, "Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam. Borç oranı görece yüksek olan özel sektörün dahi benzerlerine göre durumu iyi.Özel sektörün borcunun bir bölümü ihracatçıların karşılıklı kredileri kaynaklı" şeklinde konuştu.

"ENFLASYON TEK HANELERE İNECEK"

Merkez Bankası'nın FED kadar bağımsız olduğunu dile getiren Albayrak, "2020'de enflasyon tek basamaklara inecek. Bu da büyüme için önemli bir nokta. Hedefiniz belliyse, tabii ki aynı hedefe odaklanmanız gerekiyor. Maliye politikaları konusunda güçlü bir karnemiz var" dedi.

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