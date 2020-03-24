Son Dakika: Benzine bir büyük indirim daha geliyor Son dakika: Petrol fiyatlarında yaşanan değer kaybı nedeniyle benzine bir indirim daha geliyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, benzine 22 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını küresel piyasaları olumsuz etkilemeye devam ederken, petrol fiyatlarında 1991 yılından bu yana en sert düşüş yaşandı. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin küresel arzı nasıl yönetecekleri üzerinde uzlaşı sağlayamamasının ardından brent petrolün varil fiyatında sert düşüşler yaşandı. Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı şu sıralar 28 dolar seviyesinde. Petrolde yaşanan değer kayıpları akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansırken benzinde bir indirim daha gündeme geldi. 22 KURUŞLUK İNDİRİM Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, benzine 22 kuruşluk bir indirim bekleniyor. İndirimin pompa fiyatlarına yansıyacağı öğrenildi. BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK? İndirim gerçekleşirse benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,15 liraya, Ankara'da 5,40 liraya, İzmir'de 5,40 liraya düşecek. Ayrıntılar geliyor...