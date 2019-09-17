Benzine 35 kuruş, motorine ise 12 kuruş zam geldi

17.09.2019 19:43

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası benzinin litre fiyatına 35 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 12 kuruş zam geldiğini açıkladı.

EPGİS, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 18/09/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, benzinde 35, motorinde 12 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerini kullandı.

ARAMCO'YA YAPILAN SALDIRININ ETKİSİ

Suudi Arabistan'da petrol tesislerine düzenlenen saldırının ardından petrol dün yüzde 20'ye yakın bir yükselişle başlamıştı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, sabah saatlerinde yüzde 19,5 artış göstererek Körfez Savaşı'nın sürdüğü 1991 yılından bu yana en büyük günlük yükselişini yaşamıştı. Bu yükselişin Türkiye'deki fiyatları da etkilemesi bekleniyordu.

DÜNYA DEVİ UYARMIŞTI

Uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Goldman Sachs, Suudi Arabistan'a yönelik saldırının ardından petrol fiyatlarının yükselebileceği uyarısında bulunmuştu.

AĞUSTOS AYINDA DA ZAM YAPILMIŞTI

Uluslararası piyasada fiyat artışına bağlı olarak Ağustos ayında da benzinin litresine 16 kuruş, motorinin litresine 11 kuruş, LPG Otogaza ise 5 kuruş zam yapılmıştı.