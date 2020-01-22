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Son Dakika: BB Erzurumspor, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eledi!

Son dakika: 3-2'nin rövanşında BB Erzurumspor, Beşiktaş'ı deplasmanda yine aynı skorla mağlup etti ve Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

22.01.2020 22:21 | Son Güncelleme: 22.01.2020 22:28
Son Dakika: BB Erzurumspor, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eledi!

3-2'nin rövanşında , son 16 turu rövanş maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Mavi-beyazlı ekip, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti ve Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

OLTAN YILDIZLAŞTI

BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 1 ve 72. dakikalarda Oltan Karakullukçu ve 67. dakikada Sissoko kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise 33. dakikada Diaby ve 64. dakikada Burak Yılmaz'dan geldi.


Haber Videosu

: BB Erzurumspor, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eledi!
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