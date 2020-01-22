Son Dakika: BB Erzurumspor, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eledi!
Son dakika: 3-2'nin rövanşında BB Erzurumspor, Beşiktaş'ı deplasmanda yine aynı skorla mağlup etti ve Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
3-2'nin rövanşında Beşiktaş, Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Mavi-beyazlı ekip, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti ve Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
OLTAN YILDIZLAŞTI
BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 1 ve 72. dakikalarda Oltan Karakullukçu ve 67. dakikada Sissoko kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise 33. dakikada Diaby ve 64. dakikada Burak Yılmaz'dan geldi.
Haber Videosu: BB Erzurumspor, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı eledi!
-
erzurumsporun yedeklerinin yedekleri deplasmanda beşiktaşın aslarını nasıl yenerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
a avcı ve yönetim bjk yı sıradanlaştırdı. acil yeni kan lazım.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Akıllanmayacak bu tinerciler, beter olsunlar acınmaz bunlara...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Şimdi bu sayfa tinercilerin ağlama duvarı olur.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
8TAŞ KÜMEYECevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
bjk erzurum macı ızledıgım en ıyı futbol macı oldu son senelerde teşekurler erzurumCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
-
Beşiktaş o kadar kötü ki Erzurumspor çok iyi göründü.Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır