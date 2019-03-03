Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u 2-0 ile Geçti

Süper Ligin 24. haftasında Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Başakşehir 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli takıma 3 puanı getiren golleri 44. dakikada penaltıdan Emre Belözoğlu ve 57. dakikada Edin Visca kaydetti. 1 Aralık'ta evinde Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Başakşehir, ligde 10 haftadır yenilgi yüzü görmedi.

BAŞAKŞEHİR HAFTAYA FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞACAK

Puanını 54'e çıkaran Başakşehir liderliğini sürdürürken, 34 puanda kalan Yen Malatyaspor ise haftayı 6. sırada tamamladı. Lider, önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak. 3 haftadır puan yüzü görmeyen Malatyaspor, Sivasspor'a konuk olacak.